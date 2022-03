Sahara: Washington herhaalt steun voor Marokkaans autonomieplan

De Amerikaanse staatssecretaris Wendy Sherman heeft dinsdag in Rabat opnieuw de steun van Washington voor het Marokkaanse autonomieplan bevestigd.

"De Verenigde Staten blijven het Marokkaanse autonomieplan als serieus, geloofwaardig en realistisch beschouwen, en als een aanpak die tegemoet kan komen aan de aspiraties van de mensen in de regio", zei de Amerikaanse functionaris tijdens een ontmoeting met minister Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken).

De twee bewindslieden betuigden tevens hun "stevige steun" aan de persoonlijke gezant van de secretaris-generaal van de VN, Staffan de Mistura, bij het voeren van het politieke proces met betrekking tot de Sahara.

Bourita en Sherman verwezen ook naar de tripartiete verklaring die in december 2020 werd ondertekend door Marokko, de Verenigde Staten en Israël waarin de Amerikaanse erkenning van de soevereiniteit van Marokko over de Sahara wordt vastgelegd. Sherman verwelkomde tevens de voortdurende verdieping van de betrekkingen tussen Marokko en Israël.



Volgens Bourita is het van belang dat de samenwerking tussen Marokko, de VS en Israël plaatsvind in "overeenstemming met gemeenschappelijke belangen" en dat daarbij een duidelijke visie bestaat voor vrede in het Midden-Oosten. Die rust kan alleen op basis van de tweestatenoplossing, in het kader van de grenzen van 1967 en met Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat.

Ook moet er overeenstemming zijn over hoe de bilaterale betrekkingen kunnen bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit in de Sahel-regio, in Libië en in Afrika als geheel.

