Amerikaanse zakenlieden verkennen investeringsmogelijkheden in Dakhla

Een twintigtal vooraanstaande Amerikaanse zakenlieden in de sectoren agrofood, energie en medische technologie verkennen investeringsmogelijkheden in Zuid-Marokko.

Dinsdag werden in Dakhla bijeenkomsten gehouden om de bilaterale samenwerking met de Verenigde Staten te consolideren en nieuwe directe investeringen te ontwikkelen in de sectoren landbouw, toerisme, mijnbouw en hernieuwbare energie.

Het investeringsforum werd geïnitieerd door de autoriteiten van de regio Dakhla-Oued Eddahab in samenwerking met het ministerie van Industrie en Handel. Volgens handelsminister Ryad Mezzour is de bijeenkomst ook bedoeld om nieuwe mogelijkheden op het gebied van economische en commerciële samenwerking met de VS te onderzoeken.

Volgens de minister is het ondernemingsklimaat in de Zuid-Marokkaanse regio aanzienlijk verbeterd en positioneert Marokko zichzelf als een bevoorrechte bestemming voor buitenlandse investeringen. Dakhla heeft de potentie zich te ontplooien tot een economisch centrum en een toegangspoort voor Marokko tot de rest van Afrika.



Het investeringsforum vindt tevens plaats in het kielzog van de opening van verschillende consulaten van bevriende landen in Laayoune en Dakhla en volgend op het besluit van Washington om de soevereiniteit van Marokko over de Sahara te erkennen en een consulaat in Dakhla te openen.

Philip Blumberg zei namens de Amerikaanse delegatie dat de regio enorme vooruitgang heeft geboekt en binnenkort over een grote haven zal beschikken alsook projecten op het gebied van landbouw en industrie. Hij riep investeerders en lokale ambtenaren op om samen met de leden van de Amerikaanse delegatie het economisch potentieel en de verschillende investeringsmogelijkheden van de regio te onderzoeken.

