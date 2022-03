Sanquin: meer antistoffen door boosterprik en besmetting

De hoeveelheid antistoffen bij bloeddonors is enorm gestegen ten opzichte van de maanden ervoor als gevolg van de boosterprik en een besmetting met de Omicronvariant

Dat, meldt bloedbank Sanquin na onderzoek in de periode van half december tot half februari. "Maar niet alleen boosters hebben effect gehad op de antistoffen", stelt Hans Zaaijer van Sanquin.

"We hebben ook gevonden dat Omicron enorm om zich heen heeft gegrepen. In de afgelopen twee maanden zijn bijna evenveel bloeddonors besmet geweest als in de twee jaar daarvoor. Dat heeft wel een voordeel, want na een besmetting maakt iemand natuurlijk weer antistoffen aan. Uit eerder onderzoek wisten we al hoe snel de antistoffen tegen corona dalen. We zien nu dat de antistoffen langer aanhouden bij iemand die zowel besmet als gevaccineerd is."

Uit cijfers van het RIVM blijken ziekenhuisopnames nog steeds laag te liggen, ondanks veel besmettingen met de Omicron-variant. "Omicron is besmettelijker. Maar mede dankzij de hoge vaccinatiegraad in Nederland verlopen infecties hier doorgaans mild", aldus Zaaijer. "Samen met boosters verhogen infecties met Omicron de concentratie antistoffen enorm. Dat stemt optimistisch voor de komende zomer."

