UNICEF: al meer dan 1 miljoen kinderen zijn Oekraïne ontvlucht

Meer dan 1 miljoen kinderen zijn Oekraïne ontvlucht in de twee weken sinds Rusland de invasie in Oekraïne begon, stelt UNICEF, de VN-organisatie die zich inzet voor de belangen van kinderen.

Minstens 37 kinderen zijn gedood en 50 raakten gewond, zei UNICEF-directeur Catherine Russell woensdag.

Russell zei dat ze "met afschuw vervuld" was door de Russische luchtaanval woensdag op een kinderziekenhuis in de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol, die ondanks een overeengekomen staakt-het-vuren werd uitgevoerd. "Deze aanval, indien bevestigd, onderstreept de verschrikkelijke tol die deze oorlog eist van de kinderen en families in Oekraïne", zei Russell.

Op de eerste dag van de oorlog in Oekraïne stelde UNICEF al dat tienduizenden families zouden moeten vluchten vanwege het militaire geweld. Inmiddels zijn al meer dan 2 miljoen mensen het land ontvlucht. De VN-organisatie maakte zich vooral grote zorgen over het lot van de 7,5 miljoen kinderen in Oekraïne en riep vergeefs op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

