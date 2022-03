Witte Huis: Rusland zou chemische wapens kunnen gebruiken

Het Witte Huis stelt dat Rusland mogelijk chemische of biologische wapens zou kunnen inzetten in Oekraïne.

Die bewering komt van Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki als reactie op een beschuldiging van de Russische autoriteiten.

Rusland beschuldigt de VS ervan een "militair biologisch programma" in Oekraïne te ondersteunen met dodelijke ziekteverwekkers, waaronder pest en miltvuur. Volgens Psaki is dit "een valse bewering" van Rusland die mogelijk gebruikt kan worden als voorwendsel om zelf chemische wapens in te zetten in Oekraïne.

Daarnaast waarschuwt ze dat de Russen "onder valse vlag" chemische wapens in zouden kunnen zetten, om daar vervolgens een ander land de schuld van te geven. In een serie tweets schrijft de woordvoerder dat de Russische beweringen "belachelijk" zijn, maar dat ook Chinese functionarissen "de Russische complottheorieën" herhalen.



Ook Ned Price, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat "het Kremlin opzettelijk regelrechte leugens verspreidt". Volgens hem is de "Russische desinformatie" over Amerikaanse steun voor biologische wapens in Oekraïne "totale onzin".

Hij voegde daaraan toe dat Rusland "erom bekend staat het Westen te beschuldigen van misdaden die het land zelf begaat."

