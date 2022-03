Oekraïense minister: geen resultaat bij gesprek met Rusland

Het eerste gesprek op hoog niveau tussen Rusland en Oekraïne sinds de Russische invasie heeft geen tastbaar resultaat opgeleverd.

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov week niet af van zijn "traditionele retoriek", zei zijn Oekraïense ambtgenoot Dmitro Koeleba na afloop van hun onderhoud in het Turkse Antalya. Wel toonden beiden zich bereid de gesprekken een vervolg te geven.

Het gesprek duurde minder dan een uur. Op het gebied van een staakt-het-vuren is geen voortgang geboekt, aldus Koeleba. De boodschap van Rusland is dat het zijn offensief doorzet tot Oekraïne zich overgeeft, is zijn conclusie.

Lavrov herhaalde na afloop dat het Westen een gevaarlijk spel speelt door wapens aan Oekraïne te leveren en "huurlingen" te sturen. Volgens hem verloopt de militaire operatie in het buurland volgens plan. Koeleba stelde daartegenover dat de Oekraïense strijdkrachten de plannen juist danig in de war hebben geschopt.



Meerwaarde

Rusland staat open voor gesprekken tussen de presidenten van beide landen, maar dat moet dan wel meerwaarde hebben, zei Lavrov. Hij denkt niet dat de impasse met het Westen zal leiden tot een kernoorlog. "Ik wil niet geloven, en geloof niet, dat een nucleaire oorlog zou kunnen beginnen." Berichten dat Rusland de Baltische landen zou kunnen aanvallen lijken volgens hem oud nepnieuws.



De twee bewindslieden bespraken ook humanitaire kwesties. Koeleba riep Rusland op inwoners van de belegerde stad Marioepol toe te laten de stad via een "corridor" te verlaten. De Oekraïense regering stelt dat Rusland dat weloverwogen tegenhoudt omdat het niet lukt de strategische havenstad in het zuiden te veroveren.



Geen concessies

De verwachtingen waren niet hooggespannen aangezien Rusland vooraf had aangegeven geen concessies te willen doen. Moskou eist een neutraal en gedemilitariseerd Oekraïne, erkenning van de Krim als Russisch en erkenning van twee afvallige pro-Russische Oekraïense regio's als onafhankelijke landen.

Volgens Koeleba komt dat rijtje eisen neer op een overgave, en dat is voor het land geen optie. De Oekraïense regering zei eerder wel open te staan voor het bespreken van de neutraliteitseis en het afzien van lidmaatschap van de NAVO. In ruil daarvoor wil Kiev wel veiligheidsgaranties. Lavrov zei bereid te zijn daarover te praten.

© ANP 2022