16.000 gastgezinnen melden zich aan voor opvang Oekraïners

16.000 potentiële gastgezinnen hebben zich inmiddels aangemeld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, laat de organisatie Takecarebnb weten.

Takecarebnb verzorgt als onderdeel van het samenwerkingsverband met Leger des Heils, Rode Kruis, VluchtelingenWerk en NLvoorElkaar de registratie en screening van gastgezinnen.

Een team van ongeveer 75 personen is bezig met de screening. "Twee weken geleden wisten we nog van niks, een week geleden zijn we begonnen met de voorbereidingen en vandaag bellen we al die gastgezinnen", aldus directeur van Takecarebnb Robert Zaal. Naar verwachting kunnen deze week de eerste Oekraïners bij deze gastgezinnen worden opgevangen.

Bij de screening van gastgezinnen wordt gekeken naar de ruimte die mensen in huis hebben voor opvang, vanaf wanneer mensen kunnen worden opgevangen en of Oekraïners bijvoorbeeld een huisdier kunnen meenemen.



Volgens Takecarebnb neemt het aantal gastgezinnen nog altijd toe. De organisatie verwacht ook adressen van potentiële gastgezinnen van andere initiatieven, zoals burgerinitiatief Onderdak Oekraïne. Naar verwachting worden die donderdag overgedragen aan Takecarbnb.

Op dit moment vangen al duizenden Nederlanders mensen uit Oekraïne op. Andere initiatieven, zoals Room for Ukraine, zijn vooralsnog van plan de plaatsing en screening zelf op zich te nemen.

