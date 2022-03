Marokko heropent nachtclubs en cabarets

Na 23 maanden sluiting gaat de nachthoreca in Marokko deze week weer open

Dat melden ingewijden aan nieuwsdienst Le360. Lokale autoriteiten zouden groen licht hebben gegeven voor de heropening van nachtclubs en cabarets.

De regering heeft geen officiële aankondigingen gedaan over de vermeende horecaversoepeling maar meerdere nachtclubmanagers in Tanger, Casablanca en Marrakech hebben de informatie bevestigd.

De maand chaâbane is geen belangrijke maand voor nachtclubactiviteiten. In de aanloop naar de vastenmaand Ramadan ontvangt de nachthoreca doorgaans juist minder bezoekers maar de heropening moet de horecagelegenheden in staat stellen zich beter voor te bereiden op de aankomst van buitenlandse toeristen en de drukte van het zomerseizoen.



De horecaversoepeling moet er ook voor zorgen dat de toeristische sector opnieuw tot leven komt. Nu het luchtruim van Marokko is heropend neemt het aantal buitenlandse toeristen weer toe.

Verwacht wordt dat vooral veel reizigers uit Rusland het land zullen bezoeken. Door internationale sancties als gevolg van het conflict in Oekraïne is het aantal vakantiebestemmingen voor Russen beperkt.

