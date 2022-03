Halsema: voor mensen die vluchten voor oorlog is altijd plek

"Voor mensen die waar dan ook moeten vluchten voor oorlogsgeweld moet er in Amsterdam altijd plek zijn. " Dat zegt burgemeester Femke Halsema in een videoboodschap aan Amsterdammers over de oorlog in Oekraïne.

In het filmpje veroordeelt ze de agressie door Rusland en toont ze zich solidair met Oekraïne.

"Maar 2000 kilometer scheiden Amsterdam van Kiev en de Dam van het Maidanplein", aldus Halsema. "En door de hartverscheurende beelden en de mensen die in onze stad komen schuilen voor bommen en raketten zijn ze nog dichterbij. Ze laten niemand onberoerd. Opnieuw is een onzekere tijd aangebroken waarin een beroep op onze stad wordt gedaan."

Volgens de burgemeester hebben veel Amsterdammers zich al van hun beste kant laten zien als het gaat om steun aan Oekraïne en zijn inwoners. "Met vereende krachten organiseren we nu zo snel mogelijk een veilige plek voor Oekraïners die hiernaartoe komen."

Halsema benadrukte opnieuw dat agressie tegen of intimidatie van Russische Amsterdammers "onacceptabel" is. "Met hen zijn we niet in conflict. Zij horen ook bij onze stad." Eerder deze week veroordeelde de burgemeester al het ingooien van de ramen van supermarkt Priwet Rossia in de Vijzelstraat.

"Amsterdammers, onze stad staat bekend als stad van vrijheid", sluit Halsema de video af. "Maar deze weken woedt de strijd om vrijheid in Charkov, Marioepol, Odessa en Kiev. Ons hart bloedt voor de inwoners en we houden hen dichtbij in onze gedachten; in onze woorden en daden."

