Onderwijsstaking Marokko: celstraffen voor 45 leraren

De rechtbank in Rabat heeft donderdag een lerares veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden en 44 anderen tot voorwaardelijke celstraffen van twee maanden.

Ook moeten de onderwijzers een geldboete betalen van 1.000 DH (€ 92). De leraren deden mee aan de protesten waarin onderwijzers in opstand kwamen tegen wurgcontracten in het onderwijs en opriepen tot meer loon en betere arbeidsvoorwaarden.

De rechtbank achtte de beklaagden schuldig aan belediging van de openbare macht, deelname aan een illegale bijeenkomst en het schenden van de noodtoestand. De onderwijsvakbonden hadden het openbaar ministerie tevergeefs gevraagd het strafproces tegen de leraren op te schorten.

Hooglerares Nozha Magdy is als enige veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ze raakte in opspraak toen ze na haar arrestatie tijdens de protesten vorig jaar de ordetroepen beschuldigde van aanranding.



De landelijke onderwijsstakingen in Marokko zijn nog steeds in volle gang en werden dinsdag met een week verlengd. De Nationale Coördinatie van Contractuele Leraren in Marokko (CNPCC) had daartoe besloten nadat een mars in Rabat uitliep op confrontaties tussen actievoerders en ordediensten.

Tijdens de driedaagse mars (tussen 3 en 6 maart) werd geprotesteerd bij het hoofdkantoor van het Ministerie van Onderwijs. Demonstranten riepen op tot integratie van arbeidsplekken in de publieke sector zonder in te hoeven leveren op de huidige arbeidsvoorwaarden.

© MAROKKO.NL 2022