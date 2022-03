Arabische Liga neemt resolutie Marokko aan tegen rekrutering kindsoldaten

De Uitvoerende Raad van de Arabische Liga heeft woensdag in Caïro een resolutie aangenomen tegen de militaire rekrutering van kinderen in gewapende conflicten.

De ontwerpresolutie werd ingediend door Marokko en was bedoeld om de aanwezigheid van kinderen in de gelederen van Polisario-milities te veroordelen.

De ontwerpresolutie was het antwoord van Marokko op de oproep die de Arabische Liga in november 2021 lanceerde ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Kind.

De VN-vertegenwoordiger voor Marokko, Omar Hilale, heeft de kwestie in december al aan de orde gesteld tijdens een door de VN-Veiligheidsraad georganiseerde bijeenkomst. Justitieminister Abdellatif Ouahbi kaartte het onderwerp onlangs aan tijdens zijn toespraak op 1 maart in Genève, voor de leden van de VN-Mensenrechtenraad.



De VN kan zich echter niet vinden in de beschuldigingen van Marokko jegens buurland Algerije en het Polisario-Front, blijkt uit de verklaring die in januari is gegeven door Stephane Dujarric, woordvoerder van VN-topman António Guterres.

Hij reageerde op vragen over foto's waarin Staffan De Mistura, VN-gezant voor de Sahara, te zien is tijdens zijn bezoek aan het Algerijnse Tindouf. De VN-gazant was bezig met een regionale rondreis die bedoeld was om alle betrokkenen in het Sahara-conflict om de onderhandelingstafel te krijgen.



De ophef ontstond na beelden waarin een kind te zien is die in legeruniform naast De Mistura loopt. "Ik kan zeggen dat er een grote menigte was toen de persoonlijke gezant het kamp bezocht. Hij zag niet iedereen, maar hij identificeerde zeker geen kindsoldaten, zoals sommigen hebben gemeld", aldus VN-woordvoerder Dujarric.

Het blijft onduidelijk wie het kind is en waarom hij een legeruniform droeg.

© MAROKKO.NL 2022