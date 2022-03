Arabische Liga veroordeelt militaire steun van Iran en Hezbollah aan Polisario

De Uitvoerende Raad van de Arabische Liga heeft woensdag in Caïro de militaire steun van Hezbollah aan het Polisario-Front veroordeelt.

Rabat had zich beklaagd over de inmenging van het Iraanse regime en zijn Libanese bondgenoot Hezbollah in binnenlandse aangelegenheden van Marokko.

De bewapening en opleiding van militante separatisten van het Polisario-Front door Iran vormt een bedreiging voor de territoriale integriteit, veiligheid en stabiliteit van Marokko. De pan-Arabische organisatie kan zich daarin vinden en bevestigt haar solidariteit met Marokko.

Buitenlandminister Nasser Bourita kaartte het onderwerp eind januari aan tijdens een videoconferentie met Nayef Falah Al-Hajraf, de secretaris-generaal van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten.



Daarnaast beschuldigt Marokko de Islamitische Republiek er van meer invloed te willen krijgen op het Afrikaanse continent door het sjisime te verspreiden. "Iran is van plan West-Afrika binnen te komen en de sjiitische doctrine in de regio te verspreiden", zei Bourita. In een reactie verwierp het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken de aantijgingen van Marokko en noemde ze "ongegrond".

Marokko verbrak in mei 2018 alle betrekkingen met Iran als reactie op de gewapende steun van de Libanese sjiitische organisatie Hezbollah voor het separatistische Polisario-Front.

© MAROKKO.NL 2022