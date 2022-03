Israëlische president Herzog op bezoek bij Turkse collega Erdogan

Op het moment dat Rusland en Oekraïne een oorlog aan het voeren zijn, reikt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan een olijftak aan Israël.

In de hoofdstad Ankara vond woensdag een historische ontmoeting plaats tussen de staatshoofden van twee landen die de afgelopen veertien jaar nauwelijks met elkaar wilden praten.

Het bezoek aan Turkije van de Israëlische president is een "keerpunt" in de betrekkingen tussen beide landen. Erdogan heeft dat woensdag gezegd na een gesprek met Herzog. Ook Herzog sprak van een "zeer belangrijk moment".

"Ik geloof dat dit historische bezoek een nieuw keerpunt zal zijn in de betrekkingen tussen Turkije en Israël. Ons gezamenlijke doel is om de politieke dialoog nieuw leven in te blazen", zei Erdogan volgens nieuwszender Al Jazeera.



De banden tussen Israël en Turkije waren lange tijd goed omdat Turkije een van de weinige 'islamitische' landen was die diplomatieke betrekkingen met Israël onderhield. Dat veranderde onder Erdogan toen Israëlische bezettingstroepen in 2010 een aanval uitvoerden op een hulpkonvooi dat goederen vervoerde voor Gaza. Daarbij kwamen onder meer tien Turkse burgers om het leven.

Energie-samenwerking

Erdogan heeft zijn buitenlandse beleid onlangs drastisch herzien en zoekt nu toenadering tot zijn vijanden. Onder meer op het gebied van energie zouden de twee landen nu met elkaar kunnen samenwerken, denkt Erdogan, die wees op de activiteiten van de Turkse boor- en seismische schepen in de Middellandse en Zwarte Zee. Gasleveringen vanuit de Middellandse Zee zouden de Europese afhankelijkheid van Russisch gas kunnen verminderen. De Russische gasleveringen aan Europa liggen nu onder vuur vanwege de Russische inval van Oekraïne.



Ook Herzog repte van een "gedeelde toekomst". Hij arriveerde in een vliegtuig met de woorden 'vrede, toekomst en partnerschap' in het Hebreeuws, Turks en Engels erop geschilderd. Een van de hete hangijzers is de Palestijnse kwestie. Turkije blijft pleiten voor een tweestatenoplossing, zei Erdogan, en "ik heb het belang onderstreept dat wij hechten aan de historische status van Jeruzalem".

Het Israëlische staatshoofd zei dat Turkije en Israël het erover eens moeten zijn dat ze het niet over alles eens zullen zijn. "Maar we zullen ernaar streven onze meningsverschillen op te lossen met wederzijds respect en goede wil, door middel van de juiste mechanismen en instellingen, die we samen zullen ontwikkelen, en met onze gezamenlijke blik op een gemeenschappelijke toekomst. U en ik, en uw mensen en de mijne, we zijn allemaal kinderen van Abraham – de vader van gelovigen in God.".



Abraham-akkoorden

De Israëliërs zijn bezig met het beëindigen van ruzies met hun buurlanden. Met behulp van de cadeauzak van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump knoopte Israël in 2020 diplomatieke betrekkingen aan met Marokko, Soedan, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Met Jordanië en Egypte bestonden al banden.

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft herhaaldelijk laten doorschemeren ook te denken over het aanknopen van banden, op voorwaarde dat de Joodse staat akkoord gaat met het voorstel van het Arabisch Vredesinitiatief.

In 2002 omarmden 22 landen van de Arabische Liga het vredesvoorstel over normalisering van de betrekkingen tussen Israël en 57 islamitische landen mits Israël akkoord gaat met een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, de terugkeer naar de grenzen van 1967 en het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen.

