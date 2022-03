Marokko en EU tekenen overeenkomst voor 'Link Up Africa'

Buitenlandminister Nasser Bourita en Eurocommissaris Olivér Várhelyi (Nabuurschap en Uitbreiding) ondertekenden donderdag in Rabat een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Het programma Link Up Africa moet de toegang van jongeren tot opleiding en werkgelegenheid in Afrika vergemakkelijken door de technische samenwerking en de academische en economische banden tussen Marokko en andere Afrikaanse landen te versterken, met de steun van de Europese Unie (EU).

Dit verdrag vertegenwoordigt de "allereerste driehoekssamenwerking tussen de EU, Marokko en Afrika", zei Várhelyi. Volgens Bourita weerspiegelt het project de prioriteit die Marokko en de EU geven aan de ontwikkelingssamenwerking met Afrika. "Het opent nieuwe manieren om te investeren in Afrikaanse jongeren door onderwijs, onderzoek en inzetbaarheid tot kernelementen van ons partnerschap te maken.", zei Bourita.

Het project geeft prioriteit aan werkgelegenheid, sociaaleconomische integratie en burgerschap van jongeren die hebben geprofiteerd van Marokkaanse knowhow, evenals intra-Afrikaanse mobiliteit en diens bijdrage aan de ontwikkeling van het continent.



Bij het project zijn voornamelijk het Marokkaans Agentschap voor Internationale Samenwerking (AMCI) en het Belgisch Samenwerkingsagentschap 'Enabel', aangeduid als uitvoerende partner, betrokken.

Verspreid over een periode van vier jaar zullen een tweetal projecten worden uitgevoerd bedoeld om het Centraal Garantiefonds (CCG) te ondersteunen ten gunste van ondernemerschap en innovatie in Marokko en in Afrika. Met de projecten is een bedrag gemoeid van 4,15 miljoen euro.

