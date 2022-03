Russische vliegtuigen maken tussenstop in Marokko wegens sancties westen

Russische vliegtuigen op weg naar Zuid-Amerika maken noodgedwongen tussenstops in Marokko vanwege de sancties tegen Rusland.

Als reactie op de Russische inval in Oekraïne sloten onder meer de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) hun luchtruim voor Russische vliegtuigen.

Zuid-Amerikaanse landen als Cuba en Mexico hebben daarentegen het luchtruim opengehouden. Russische luchtvaartmaatschappijen moeten door het vliegverbod bepaalde landen omzeilen waardoor het aantal vlieguren wordt verlengd en noodgedwongen tussentijds moeten bijtanken.

Een Azur Air-vlucht vanuit de Russische hoofdstad Moskou richting de Mexicaans badplaats Cancun moest bijvoorbeeld ruim 13.000 km afleggen, met een tussenstop in Agadir. Zonder sancties vloog dezelfde kist over Scandinavische landen en was de vlucht met 10.000 km ruim 30 procent korter.

Als reactie op de sancties besloot Moskou het luchtruim te sluiten voor ruim 40 landen waaronder EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. Marokko is niet getroffen door de Russische tegensanctie.



