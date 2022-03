1 op 10 bootmigranten overlijdt op zee

Zo'n 10 procent van de migranten die in 2021 per boot de overtocht maakten naar Spanje overleed op zee.

Slachtoffers stierven een verdrinkingsdood of kwamen om het leven vanwege dorst of honger, meldt de Andalusische Vereniging voor Mensenrechten in Spanje.

Meer dan 80 procent van de overledenen is man. Het sterftecijfer is twee keer zo hoog als een jaar eerder toen 'slechts' 2.126 doden werden geregistreerd, het werkelijke aantal doden is hoogstwaarschijnlijk hoger.

Hoewel maar weinig vrouwen vanuit Noord-Afrika door de Straat van Gibraltar, de Alboranzee of de Atlantische Oceaan naar de Canarische Eilanden of het Spaanse vasteland oversteken lopen ze vanwege de fysiek zware reis wel een hoger overlijdensrisico dan mannen.

