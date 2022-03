Marrakech: bewaker en prostituee op heterdaad betrapt in rechtbank

marokko 11 mrt 0:00

Een bewaker die werkzaam is bij de rechtbank in Marrakech is opgepakt nadat hij woensdag op zijn werk werd betrapt met een prostituee.

De bewaker, die werkzaam is voor een particulier beveiligingsbedrijf, had de jonge vrouw meegenomen naar zijn werkplek, meldt dagblad Assabah. De man werd op heterdaad betrapt door een collega die daarna de politie inschakelde. Meerdere politieagenten waren nodig om de deur van de rechtbankzaal open te forceren omdat het stel de deur had gebarricadeerd.

Artikel 490 van het Wetboek van Strafrecht verbiedt buitenechtelijke seks. Het tweetal is opgepakt en riskeert een gevangenisstraf van een maand tot maximaal een jaar. © MAROKKO.NL 2022