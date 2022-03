Utrecht herdenkt tramaanslag met publiek

Drie jaar na de tramaanslag op het 24 Oktoberplein staat Utrecht op vrijdag 18 maart opnieuw stil bij de terreurdaad waarbij vier mensen omkwamen, zes mensen gewond raakten en veel mensen trauma's opliepen.

De afgelopen twee herdenkingen waren kleinschalig door de coronamaatregelen. Dit jaar mag er publiek bij het plechtige moment zijn.

"Het is goed en belangrijk dat we dit jaar de tramaanslag in brede kring kunnen herdenken. Het is een gebeurtenis die bij vele Utrechters en mensen in het hele land in het geheugen is gegrift. Om 10.43 uur zijn we een minuut stil voor de slachtoffers en denken we aan hun nabestaanden. Zij leven nog elke dag met een zwaar verlies", zegt burgemeester Sharon Dijksma.

De herdenking begint om 10.30 uur op het 24 Oktoberplein, waar schutter Gökmen T. in 2019 willekeurig om zich heen begon te schieten in en om een sneltram. De Utrechter kreeg levenslang.



Domtoren

Burgemeester Dijksma houdt een korte toespraak waarna om 10.43 uur, het tijdstip van de aanslag, een minuut stilte wordt gehouden. De klokken van de Domtoren zullen op dit tijdstip luiden, vier keer voor ieder slachtoffer. De vlaggen op het stadhuis, stadskantoor en wijkservicecentrum Vleuten-De Meern hangen die vrijdag halfstok.

De bijeenkomst vindt plaats op de herinneringsplek, die de gemeente na de aanslag heeft ingericht. Hier lagen vlak na de aanslag, en nog altijd, veel bloemen.

