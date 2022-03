Facebook accepteert haatzaaierij tegen Russische bezetters

Facebook en Instagram versoepelen de regels rondom verboden inhoud op de platforms.

Gebruikers die aanzetten tot haat worden niet geblokkeerd als de bedreigingen zich richten tegen bijvoorbeeld Russische militairen in Oekraïne. Uitlatingen als "dood aan de Russische bezetters" worden voorlopig in enkele landen toegestaan.

In een verklaring schrijft Meta Platforms, het bedrijf van de Joodse ondernemer Mark Zuckerberg, dat de regels omtrent haatberichten tijdelijk veranderen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. "Politieke uitingen die normaal in strijd zijn met onze regels, zoals gewelddadige uitlatingen, worden nu toegestaan", aldus het bedrijf.

Volgens een interne e-mail die door persbureau Reuters is ingezien laten de sociale media ook berichten door waarin wordt opgeroepen tot de dood van de Russische president Vladimir Poetin of zijn Belarussische ambtsgenoot Aleksandr Loekasjenko.



Geloofwaardig

De versoepelde regels gelden voor zover bekend alleen in Oost-Europese landen en Rusland. Doodsbedreigingen zijn niet toegestaan als deze als "geloofwaardig" worden gezien, bijvoorbeeld omdat er over een locatie of methode gesproken wordt. Haatzaaien tegen Russische burgers is evenmin toegestaan. Het mag alleen als het militairen of regeringsleiders betreft.

De Russische ambassade in de Verenigde Staten reageerde woedend op de aankondiging van Meta en riep de autoriteiten op maatregelen te nemen tegen "de extremistische activiteiten" van het bedrijf. Rusland blokkeerde vorige week al de toegang tot sociale media als Facebook en Twitter, nadat Facebook bekend had gemaakt Russische media tegen te houden in Europese landen.

