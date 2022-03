Chinese stad met 9 miljoen inwoners gaat in coronalockdown

Alle 9 miljoen inwoners van de Chinese stad Changchun moeten vanwege een toenemend aantal coronabesmettingen in lockdown.

De maatregel is vrijdag ingegaan, de dag waarop China voor het eerst in twee jaar weer meer dan duizend nieuwe besmettingen rapporteerde.

In Changchun, waar veel industrie is, mag per huishouden een persoon elke twee dagen naar buiten om eten en andere benodigdheden te halen. Er geldt een thuiswerkplicht, met uitzondering voor mensen die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus. De bevolking wordt drie keer getest op het coronavirus.

Changchun is de hoofdstad van de provincie Jilin, die grenst aan Rusland en Noord-Korea. De autoriteiten gaven eerder vanwege een uitbraak opdracht tot de bouw van drie ziekenhuizen met 1200 bedden. Ook elders in China worden nog steeds strenge maatregelen genomen tegen het longvirus. In Shanghai wordt geen fysiek les meer gegeven in het primair en voortgezet onderwijs.



Bijna 90 procent van de 1,4 miljard Chinezen is inmiddels volledig gevaccineerd met een van de coronavaccins die in China zelf zijn ontwikkeld. Ruim een derde heeft ook een boostershot gehad.

China probeert niet alleen met een streng coronabeleid uitbraken de kop in te drukken, maar zet ook in op een hoge vaccinatiegraad.

