Bemiddelaar EU wil pauze in overleg over atoomakkoord met Iran

Het overleg over het reanimeren van het atoomakkoord met Iran moet tijdelijk worden stilgelegd, vindt de Europese Unie.

Dat is nodig door "factoren van buitenaf", zegt buitenlandchef Josep Borrell van de unie, de gespreksleider. Hij lijkt te verwijzen naar nieuwe wensen van medeonderhandelaar Rusland, die ook over de samenhang met Oekraïne-sancties wil praten.

Een slottekst waarover Iran, de Verenigde Staten en de vijf andere ondertekenaars het eens zouden moeten worden ligt volgens Borrell "in feite klaar en op tafel". Het akkoord moet ervoor zorgen dat Iran zijn atoomprogramma weer beknot, in ruil voor het intrekken van westerse sancties. Iran voelt zich niet meer aan de deal gebonden sinds de Verenigde Staten in 2018 uit het akkoord stapten en Teheran nieuwe strafmaatregelen oplegden.

De onderhandelaars, die de terugkeer van de VS moeten plaveien, leken elkaar de afgelopen weken te naderen. Maar Rusland legde deze week de eis op tafel dat de westerse sancties voor de Russische inval in Oekraïne zijn handel met Iran, die met een akkoord verder zou kunnen aantrekken, niet mogen schaden.



Fataal

Een overlegpauze kan fataal zijn voor het akkoord, maakten meerdere onderhandelaars eerder duidelijk. De tijd dringt, omdat Iran inmiddels zo opschiet met zijn nucleaire programma dat de overeenkomst dat niet meer voldoende zou kunnen stuiten. Het land zou dan te gemakkelijk en te snel een kernwapen kunnen maken.

Iran houdt het erop dat een pauze niet per se desastreus is en ook juist nieuwe vaart in de gesprekken kan brengen. Borrell blijft overleggen met alle ondertekenaars en de VS "om de huidige toestand te overwinnen en het akkoord te sluiten", laat hij weten.

© ANP 2022