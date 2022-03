Willem II haalt El Khayati binnen in strijd tegen degradatie

Willem II heeft Nasser El Khayati tot het einde van het seizoen vastgelegd.

De 33-jarige Rotterdammer zat zonder club sinds zijn vertrek afgelopen zomer bij ADO Den Haag, waarmee hij degradeerde uit de Eredivisie.

Willem II hoopt dat El Khayati kan helpen in de strijd tegen degradatie. De Tilburgse club neemt in de Eredivisie de vijftiende plaats in, net boven de degradatiezone.

De clubleiding besloot begin deze week om hoofdtrainer Fred Grim te ontslaan. Technisch directeur Joris Mathijsen werd op non-actief gezet. Willem II speelt zondag in Limburg tegen Fortuna Sittard, dat met 3 punten minder op de zeventiende plek staat. Willem II was op zoek naar aanvallende versterking omdat winteraanwinst Thijs Oosting onlangs een zware knieblessure opliep.



El Khayati traint vrijdag voor het eerst mee in Tilburg. De aanvallende middenvelder was vooral succesvol in zijn eerste periode bij ADO Den Haag, tussen januari 2017 en augustus 2019.

El Khayati verhuisde daarna naar Qatar. Eerder speelde hij in Engeland voor Queens Park Rangers en Burton Albion.

