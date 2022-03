Greenpeace-hippies teleurgesteld over accijnsverlaging brandstof

Greenpeace is teleurgesteld over het besluit de accijnzen op brandstof te verlagen.

Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie van Greenpeace Nederland, zegt dat het besluit voortkomt uit "pure armoe".

De accijnzen op brandstof gaan per 1 april omlaag. Daarmee besparen mensen zo'n 17 cent op een liter benzine, en 11 cent per liter op diesel. Daarmee hoopt het kabinet een deel van de klap op te vangen van de hoge prijzen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het btw-tarief op energie gaat per 1 juli omlaag. Zo wil het kabinet "zowel de gezinnen, de middeninkomens als de kleine ondernemers" helpen.

"Fossiele brandstoffen zijn het probleem", aldus Oulahsen. "Ze zijn de aanjager van de klimaatcrisis maar ook van conflicten en oorlog. En dan wordt als oplossing fossiel nog verder gesubsidieerd door dit kabinet, dat is ongelofelijk. Terwijl ondertussen het importeren van Russisch olie en gas Poetins oorlog in Oekraïne voedt."



De milieuorganisatie had meer creativiteit verwacht van het kabinet. Zo zou de club willen inzetten op energiebesparing. Dat zou mogelijk zijn door een noodplan om huizen te isoleren en tarieven van het openbaar vervoer te verlagen.

"Deze algemene maatregel zet geen zoden aan de dijk op termijn en schaadt ook nog eens het klimaat. We moeten af van fossiele brandstoffen met hun prijsstijgingen en geopolitiek en op naar hernieuwbare energie uit zon en wind. De prijs waarvoor de zon schijnt is al jaren stabiel op nul euro. Laten we daar veel meer van profiteren.".

