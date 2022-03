Drone uit Oekraïne vliegt door NAVO-landen en crasht bij Zagreb

Een militaire verkenningsdrone van Russische makelij is vanuit Oekraïne door meerdere NAVO-lidstaten gevlogen zonder dat er alarm is geslagen.

Het onbemande toestel crashte uiteindelijk aan de rand van de Kroatische hoofdstad Zagreb. Slachtoffers vielen er niet. Wel ontstond er een groot gat en raakten meerdere geparkeerde voertuigen beschadigd, aldus de Kroatische regering.

De drone, die op 1300 meter hoogte vloog, stortte enkele minuten nadat hij het Kroatische luchtruim was binnengekomen donderdagavond laat neer bij het Jarun-meer. De autoriteiten gaan ervan uit dat de brandstof op was. De minister van Defensie sprak over een zeer ernstig incident en kondigde een grondig onderzoek aan.

Volgens de defensieminister is nog onduidelijk of de drone van het Oekraïense of het Russische leger was. De ex-Sovjetrepubliek Oekraïne werd ruim twee weken geleden aangevallen door Rusland. In de oorlog worden ook drones ingezet.

Volgens Kroatische media gaat het mogelijk om een oude Tu-141 uit het Sovjettijdperk, een type dat door Oekraïne wordt gebruikt. De drone zou via Roemenië en Hongarije zijn gevlogen.

