De Jonge wil huurbescherming voor middenhuur

Huurders die in een middenhuurwoning wonen, moeten beter worden beschermd tegen forse huurverhogingen.

De bescherming die nu geldt voor mensen in een sociale huurwoning, wordt uitgebreid naar de middenhuur, stelde minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) tijdens de presentatie van het programma woningbouw.

Mogelijk gaat ook hier een puntensysteem gelden, zoals dat nu voor sociale huurwoningen het geval is. Dit wordt nog nader bekeken. De wet die voor deze huurbescherming nodig is, wil De Jonge per 2024 laten ingaan.

Het percentage woningen dat gemeenten mogen aanwijzen voor eigen inwoners en speciale doelgroepen zoals leraren, verpleegkundigen en agenten wordt fors opgeschroefd. Nu mag een kwart van bestaande en nieuwe woningen voor deze groepen worden gereserveerd. Het maximaal toelaatbare percentage wordt nu juridisch uitgezocht en zo snel mogelijk in een wet vastgelegd.



Er zitten wettelijke restricties aan het percentage dat voor bepaalde groepen mensen kan worden vastgelegd omdat anders anderen uitgesloten zouden kunnen worden, aldus De Jonge.

Mensen mogen niet te veel worden beperkt in hun keuze om ergens te wonen. "Maar ik wil toe naar een heel veel hoger percentage."

