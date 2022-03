Yeşilgöz wil geen hoofddoek of keppel voor boa in dienst

Ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in dienst moeten er neutraal uitzien, vindt minister Dilan Yeşilgöz.

Daarom komt zij met een richtlijn waar boa's zich aan moeten houden. In de praktijk betekent het dat boa's in dienst bijvoorbeeld geen keppel, kruis of hoofddoek meer dragen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze hierover in gesprek te gaan met gemeenten. Het uniform voor boa's moet dezelfde "neutraliteit, landelijke uniformiteit en herkenbaarheid" krijgen als politie-uniformen.

Hoe de richtlijn er precies uit gaat zien, kan de minister nu nog niet zeggen. Daarover gaat ze in gesprek met gemeenten. Voor agenten in functie is het nu al niet toegestaan om uitingen van religie te dragen in hun uniform, benadrukt een woordvoerder van het ministerie van Justitie.



De Nederlands politica van Turks-Koerdische afkomst komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Een motie van de PVV die dit moet regelen, werd vorig jaar december aangenomen. Het voorstel kreeg steun van de VVD, SP, SGP, JA21, FVD, Groep van Haga, BBB en het onafhankelijke lid Pieter Omtzigt.

In de stad Utrecht nam de gemeenteraad vorig jaar november juist een motie aan die religieuze uitingen voor boa's moet toestaan. Politiechef Martin Sitalsing van Midden-Nederland zei in oktober geen bezwaren te hebben tegen een agent met een hoofddoek.

