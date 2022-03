Vaccinatieconflict binnen relatie leidt vaker tot rechtszaak

Nederlandse advocaten zien een toename van het aantal conflicten in de relationele sfeer rondom vaccinatie.

Zeker een kwart van de echtscheidingsadvocaten heeft ooit een conflict behandeld waarbij ouders het oneens waren over het vaccineren van kinderen.

In 47 procent van die gevallen heeft dit geleid tot een rechtszaak, aldus de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) die samen met het actualiteitenprogramma EenVandaag onderzoek deed.

Sinds de uitbraak van corona is het vaccineren van kinderen een groter probleem geworden. De mogelijkheid dat kinderen tussen de 5 en 12 jaar gevaccineerd kunnen worden tegen corona, zorgt voor een toename van het aantal conflicten, zegt 45 procent van de bij de vFAS aangesloten advocaten.



In situaties waarbij binnen het personen- en familierecht toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger nodig is, kan de rechter om vervangende toestemming worden gevraagd als een van de ouders geen toestemming wil verlenen.

Aan het onderzoek deden 316 advocaten mee. Bijna een derde (32 procent) van hen ontving vragen van ouders die het niet eens konden worden over het vaccineren van de kinderen. Ruim een kwart (27 procent) verleende bijstand in de vorm van mediation.

© ANP 2022