Bakkerij Marakech in Amsterdam voor tweede keer in week beschoten

algemeen 12 mrt 13:56

Bakkerij Marrakech aan de Tussen Meer in Osdorp is vrijdagnacht voor de tweede keer in twee dagen beschoten.

De gemeente laat weten een extra camera aan de achterzijde van het pand te plaatsen. Volgens de politie werd de bakkerij vrijdagnacht rond 02.30 beschoten. Er raakte niemand gewond, maar de schade is groot. Er werden meerdere kogels afgevuurd en verschillende ramen van de bakkerij sneuvelden. In de nacht van woensdag op donderdag werd dezelfde bakkerij ook meerdere malen beschoten. Ook toen raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de beschietingen en het verband tussen beiden. De bakkerij was niet bereikbaar voor commentaar.

Afgelopen nacht is er iemand aangehouden, zegt de politiewoordvoerder. Of deze persoon iets te maken heeft met de beschieting is nog niet bekend. Daarom wil de politie ook nog niets zeggen over de identiteit van de persoon. "De bakkerij is schijnbaar doelwit, maar waarom weten we nog niet." De politie doet onderzoek. Amsterdam neemt maatregelen, zegt een woordvoerder. "De gemeente plaatst een extra camera aan de achterzijde van het pand. Het toezicht rond de bakkerij via de bestaande camera’s wordt daarnaast geïntensiveerd. Dit past allemaal binnen het bestaande en eerder bepaalde cameratoezichtgebied." © ANP 2022