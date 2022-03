Turkije spreekt van constructieve ontmoeting met Armenië

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu zegt zaterdag een zeer productieve en constructieve ontmoeting te hebben gehad met zijn Armeense ambtgenoot Ararat Mirzoyan.

De buurlanden werken aan het herstellen van de onderlinge banden na tientallen jaren van vijandigheid.

Cavusoglu sprak aan de zijde van Mirzoyan nadat ze elkaar een half uur hadden gesproken tijdens een diplomatiek forum in de Turkse badplaats Antalya.

Turkije heeft sinds de jaren negentig geen diplomatieke of commerciële banden met Armenië, maar voerde in januari gesprekken in een eerste poging de banden te herstellen sinds een vredesakkoord van 2009, dat nooit werd geratificeerd.



