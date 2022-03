Oekraïne: Russische troepen beschieten moskee in Marioepol

Russische troepen hebben een moskee beschoten in de belegerde Zuid-Oekraïense stad Marioepol waar meer dan tachtig volwassenen en kinderen hun toevlucht hadden gezocht

Dat meldt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag. Daarentegen zegt de stichting achter de moskee dat het gebedshuis niet is geraakt.

De Russen bombardeerden wel de omgeving. Zo viel op 700 meter afstand een bom. In de moskee zouden zich ongeveer dertig Turkse burgers bevinden, onder wie kinderen.

Het Turkse consulaat in de Oekraïense stad Odessa had op 7 maart op Twitter de in Marioepol aanwezige Turkse staatsburgers opgeroepen om te schuilen in de moskee, met het oog op een evacuatie naar Turkije.



Familieleden in Turkije zijn inmiddels uiterst ongerust. De Turkse regering weigert vooralsnog te reageren op berichten over de aanval op de moskee. Ankara probeert te bemiddelen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne na de Russische inval.

Oekraïne heeft Rusland al meerdere keren beschuldigd van het schenden van afspraken over vluchtroutes, de zogenoemde humanitaire corridors, bij de Zuid-Oekraïense havenstad. Daar zitten honderdduizenden inwoners vast omdat de stad is omsingeld door Russische troepen. Rusland geeft Oekraïne echter de schuld van het mislukken van de evacuaties.

