Rusland beschouwt westerse wapenkonvooien voor Oekraïne doelwit

Rusland waarschuwt het Westen opnieuw voor wapenleveranties aan Oekraïne.

Volgens de Russische onderminister Sergej Riabkov van Defensie zouden westerse wapenkonvooien legitieme doelwitten zijn voor de Russische strijdkrachten.

Meerdere landen, waaronder Nederland, de VS en Duitsland, hebben toegezegd wapens te sturen naar Oekraïne. "We hebben de Verenigde Staten gewaarschuwd dat het door hen georkestreerde overspoelen van Oekraïne met wapens vanuit bepaalde landen niet alleen een gevaarlijke zet is, maar deze konvooien ook tot legitieme doelwitten maakt", aldus Riabkov zaterdag op de Russische staatstelevisie.

Rusland heeft eerder aangegeven dat de inval in Oekraïne bedoeld is om het buurland te demilitariseren. Moskou beschouwt daarom het sturen van militaire hulp door westerse landen, in de ogen van de Russen op aandringen van de VS, als "escalatiebeleid" van Washington.

