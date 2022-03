Auassar helpt Sparta aan belangrijke zege op Go Ahead Eagles

Adil Auassar heeft Sparta Rotterdam aan een belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie geholpen.

De aanvoerder maakte het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-0). Hij scoorde in de 68e minuut op aangeven Vito van Crooy.

Sparta is na de zege geen hekkensluiter van de Eredivisie meer en klom naar een voorlopige zestiende plaats. De kans is groot dat de club binnenkort nog 3 punten mag bijschrijven. Sparta leidde vorige week in blessuretijd met 1-0 toen het uitduel met Vitesse werd gestaakt.

De KNVB heeft besloten dat de Rotterdammers terug moeten naar Arnhem om de laatste zes minuten uit te spelen. Sparta dankte de zege op Eagles aan een goede tweede helft, waarin de ingevallen Lennart Thy en Laurent Jans grote kansen misten.



Tom Beugelsdijk verscheen gewoon aan de aftrap voor Sparta. De verdediger kreeg vorige week in de gestaakte wedstrijd tegen Vitesse zijn vijfde gele kaart en zou eigenlijk geschorst zijn. Maar de KNVB telt die kaart pas mee als de wedstrijd in Arnhem is uitgespeeld. Beugelsdijk wist nauwelijks te profiteren van de beslissing van de voetbalbond.

Hij kwam al in de 1e minuut lelijk ten val en liep daarbij een hersenschudding op. Sparta liet weten dat Beugelsdijk zich uit voorzorg nog laat onderzoeken in een ziekenhuis.

