Inwoners Marrakech bezorgd: steeds meer 'gekken' op straat

De inwoners van Marrakech maken zich zorgen over het toenemende aantal geesteszieken die op straat rondzwerven.

Ze dwalen doelloos op straat, bedelen, wroeten in vuilcontainers en vallen steeds vaker voorbijgangers en toeristen lastig.

Omwonenden maken zich zorgen en denken dat het slechts een kwestie van tijd is voordat een onschuldige omstander wordt aangevallen. Vooral in het toeristische deel van Marrakech worden steeds meer geesteszieke zwervers en bedelaars waargenomen.

Men vreest dat het steekincident in Tiznit zich zal herhalen in Marrakech. Ook ondernemers uit de reisbranche maken zich zorgen en horen toeristen steeds vaker klagen over een onveilig gevoel op straat. Ook in online reviews op reissites is hetzelfde geluid te horen.



Bouya Omar

Horecaondernemers schatten dat het aantal zwervers en geesteszieken is verdubbeld en wijzen naar de sluiting van het mausoleum van Bouya Omar in 2015 als één van de oorzaken van het probleem.

Het ministerie van Volksgezondheid startte in juni 2015 met project Al Karama, bedoeld om het omstreden mausoleum te sluiten, de ruim 800 bewoners te ontruimen en te herhuisvesten in zorginstellingen. Door geldgebrek belandden echter veel van die evacuees uiteindelijk op straat.



Geweld

De helft van de in Marokko geregistreerde geweldsmisdrijven wordt gepleegd door geesteszieke patiënten. Door een tekort aan gespecialiseerde zorginstellingen kunnen veel geesteszieken niet worden opgevangen en belanden ze op straat waar ze steeds vaker een bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid.

Marokko telt slechts zes zorginstellingen die gespecialiseerd zijn in de huisvesting en behandeling van geesteszieken. De zes instellingen kampen met een drastisch tekort aan bedden en medische apparatuur. Ook heeft de sector een alarmerend tekort aan personeel; de openbare zorgsector in Marokko telt in totaal 120 psychiaters.

