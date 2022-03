Spanje vreest voor conflict tussen Marokko en Algerije en wil gas-afhankelijkheid verminderen

Spanje vreest dat het conflict tussen Marokko en Algerije zal verergeren en een negatief effect zal hebben op het Europese nabuurschap.

Dat meldt het Spaanse dagblad El Epanol. De krant ziet de toenemende militaire bewapeningen en de intensivering van militaire oefeningen door de twee landen als een tendens die kan leiden tot een gewapend conflict die de gascrisis in Europa zal verergeren.

De diplomatieke crisis tussen de twee Noord-Afrikaanse buurlanden heeft al geleidt tot de beëindiging van het lucratieve gaspijpleidingproject EMPL. De gaspijpleiding werd 26 jaar geleden (1996) in gebruik genomen en verbindt Algerije met het Spaanse vasteland en Portugal, via Marokko.

Jaarlijks werd zo'n 10 miljard kubieke meter aardgas door de EMPL-leidingen verplaatst. Meer dan 30 procent van het in Spanje verbruikte aardgas komt uit Algerije. Door het niet verlengen van het contract omzeilt Algerije de leidingen die door Marokko lopen en zet sindsdien maximaal in op het Medgaz-traject.



De onderzeese gaspijpleiding die Algerije direct met Spanje verbindt heeft echter een lagere capaciteit dan de route via Marokko. Ook ondervindt het Medgaz-traject veel last van storingen en onderbrekingen in de gasvoorziening. Sinds de opschorting van de Algerije-Marokko-Spanje-verbinding kampt Spanje met een gastekort.

Volgens de Spaanse krant is Madrid niet blij met de afhankelijkheid van het Algerijnse gas, met name in het licht van de wereldwijde energiecrisis. Door de beperkte capaciteit van de pijpleidingen die Algerije met Spanje en Italië verbinden probeert Algerije het verschil bij te trekken door gas (LNG) via schepen naar Europa te sturen, hetgeen gepaard gaat met hogere kosten en langere levertijden.

