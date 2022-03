Marrakech: ingebruikname nieuwe verkeersradars leidt nu al tot minder randdebielen in het verkeer

Slechts een paar dagen nadat op een aantal kruispunten in Marrakech de nieuwe verkeersradars werden geactiveerd is nu al resultaat zichtbaar.

Op kruispunten waar veel automobilisten voorheen roekeloos aan het verkeer deelnamen is nu sprake van meer verkeersoverzicht en minder verkeersovertredingen, dat melden omwonenden en ingewijden aan nieuwsdienst Kech24.

De meeste weggebruikers zijn naar eigen zeggen blij met de komst van de verkeersradars. Veel weggebruikers weten niet precies welke overtredingen de geavanceerde apparaten wel of niet kunnen registreren en proberen zich zo goed mogelijk aan de regels te houden.

De regering is sinds januari bezig met het installeren van 550 nieuwe verkeersradars door het hele land. De slimme camera's en radars zijn in staat zijn om vier voertuigen tegelijkertijd te volgen en meerdere soorten overtredingen vast te leggen.



Zo kunnen snelheidsovertredingen per type voertuig (vrachtwagens of personenwagens) afzonderlijk worden geregistreerd, maar ook het rijden door rood licht, tegen het verkeer in rijden en het overschrijden van een doorgetrokken streep. De radars kunnen tevens worden ingezet voor trajectcontrole.

Met de komst van de nieuwe radars wordt het aantal regio's met geautomatiseerd verkeerstoezicht in Marokko uitgebreid van zeven naar twaalf. Het aantal verkeersradars in het land is daarmee verhoogd van 120 naar 672. Verkeersbureau NARSA streeft er naar om in totaal over 1.200 actieve verkeersradars te beschikken, zoals in 2009 toegezegd door toenmalig verkeersminister Karim Ghellab.

© MAROKKO.NL 2022