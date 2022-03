Iran beschiet 'Israëlische' doelen in Irak na moord op 2 Iraniërs

Iran zegt achter de raketaanval op de Noord-Iraakse stad Erbil te zitten, waarbij meerdere gebouwen beschadigd raakten.

Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde was de aanval gericht tegen Israëlische "strategische centra", citeren Iraanse staatsmedia een verklaring van het militaire elitekorps.

Enkele dagen geleden had Israël twee leden van de garde in Syrië gedood. Het korps kondigde toen al wraak aan. Erbil werd in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door twaalf ballistische raketten die volgens Koerdische veiligheidstroepen gericht werden afgevuurd op het Amerikaanse consulaat.

Volgens Amerikaanse bronnen zijn het consulaat en de Amerikaanse bases in de buurt niet beschadigd. Het Nederlandse leger is met 175 militairen aanwezig in Irak, en beveiligt het militaire deel van de internationale luchthaven van Erbil.

