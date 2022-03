Turkije: Poetin wil met Zelenski praten

De Russische president Vladimir Poetin zou bereid zijn om zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski te ontmoeten.

Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu heeft Poetin dat vorige week gezegd tegen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die wil bemiddelen.

Cavusoglu zei dit zondag op een persconferentie, meldt het Russische persbureau RIA Novosti. De minister zei dat ook "de Oekraïense kant er klaar voor is". Poetin en Erdogan spraken elkaar vorige week zondag telefonisch. Over de inhoud van hun gesprek was tot dusverre weinig bekend.

De Oekraïense presidentsadviseur en onderhandelaar Mikhailo Podoljak zei ondertussen op televisie dat zijn land met Turkije en Israël aan een opzet werkt voor vredesbesprekingen en naar een geschikte locatie zoekt. "Als we het hebben uitgewerkt, dan komt er een ontmoeting. Ik denk niet dat het nog lang duurt voordat we eruit zijn", zei hij.

