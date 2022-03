Bondsvoorzitter Lekjaa ziet Ziyech en Mazraoui terugkeren bij Marokko

Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui zijn weer welkom bij de nationale voetbalploeg van Marokko.

Volgens bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa wordt het tweetal opgenomen in de voorlopige selectie voor de duels van eind deze maand met Congo in de play-offs voor het WK in Qatar.

"Ik kan bevestigen dat Ziyech en Mazraoui worden opgenomen in de voorselectie van Marokko", vertelde Lekjaa aan MFM Radio. De voetballer van Chelsea en rechtsback van Ajax ontbraken eerder dit jaar op de Afrika Cup vanwege een conflict met bondscoach Vahid Halilhodzic.

De trainer uit Bosnië vond het gedrag van Ziyech niet passen in zijn selectie en nam het Mazraoui onder meer kwalijk dat hij zich te makkelijk met een blessure had afgemeld. "Tussen Vahid en Noussair zijn geen problemen meer. Ik heb met ze gesproken", zei bondsvoorzitter Lekjaa, die niet kwijt wilde of Ziyech ook weer helemaal op een lijn met de bondscoach zit.

© ANP 2022