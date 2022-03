Warm weer in Nederland, maar komende week ook Saharastof op komst

De komende week staat Nederland behoorlijk zonnig en aangenaam lenteweer te wachten.

De warmte wordt veroorzaakt door een zuidelijke wind, maar die brengt ook Saharastof met zich mee, meldt Weer.nl.

Ondanks het vaak zonnige weer kan de lucht iets minder blauw zijn dan de afgelopen dagen. Vanaf dinsdag bereikt een 'wolk' van Saharastof onze omgeving en vooral woensdag en donderdag kan de concentratie daarvan in de atmosfeer hoog zijn.

Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in een kleurrijke zonsopkomst- of ondergang. Wanneer de concentratie echt hoog is, kan de zon wat versluierd ogen en krijgt de lucht mogelijk een soort oranje of rode 'waas', aldus het weerbureau.



Zondag werd de eerste Saharastof al in het land waargenomen. Hier en daar was het stof zichtbaar op auto's nadat er een beetje regen was gevallen. De concentraties zullen komende week nog een stuk hoger zijn. Veel regen wordt er dan niet verwacht, maar een paar druppels zijn dan al genoeg om auto's een beetje te bedekken.

De temperaturen zijn komende week nog steeds aangenaam. Maandag en dinsdag is het met maxima tussen de 13 en 14 graden iets minder warm, maar woensdag loopt de temperatuur weer op. Volgens het weerbureau wordt het dan op veel plekken de warmste dag van het jaar tot nu toe, met lokaal temperaturen tot 18 graden in het zuiden van het land.

