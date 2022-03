Automobilisten rijden na tankbeurt vaker weg zonder te betalen

Tankstations hebben de afgelopen weken vaker te maken gehad met automobilisten die wegrijden zonder te betalen voor hun benzine of diesel.

SODA, een organisatie die voor tankstations achter benzinedieven en wanbetalers aangaat, kreeg sinds begin maart wekelijks tussen de 350 en 375 meldingen van 'doorrijders'.

In een normale week zijn dat er ongeveer 300, stelt procesmanager Lourens 't Hooft. De toename, waar NOS eerder over berichtte, is volgens 'T Hooft direct te koppelen aan de stijgende brandstofprijzen. Dat is ook terug te zien in het aantal mensen dat aan de kassa komt met de mededeling dat ze niet genoeg geld hebben om af te rekenen.

Het is dan mogelijk om een schuldbekentenis in te vullen en onderpand achter te laten, bijvoorbeeld een rijbewijs. Volgens SODA is het aantal schuldbekentenissen deze maand met een tiende gestegen ten opzichte van een normale week.



Diesel en benzine zijn de afgelopen weken steeds duurder geworden, doordat de Russische inval in Oekraïne de olieprijzen de hoogte in heeft geduwd. Rusland is een grote producent van olie, maar door sancties en het oorlogsgeweld houden handelaren rekening met het wegvallen van Russische olie op de wereldmarkt.

Schadevergoeding

SODA int bij mensen die wegrijden zonder te betalen voor hun tankbeurt een schadevergoeding voor alle kosten die een pompstationhouder moet maken en het verschuldigde bedrag. De organisatie benadrukt dat ondernemers met een tankstation amper profiteren van de gestegen brandstofprijzen, omdat ze een vaste vergoeding per liter krijgen. "De schade door niet betaalde tankbeurten is door de hoge brandstofprijzen juist hoger omdat de ondernemer deze liters gewoon moet afrekenen bij de leverancier", meldt 'T Hooft.



Onlangs moest TinQ noodgedwongen stoppen met een prijsstuntactie, omdat de keten van tankstations door drukte en agressieve automobilisten de veiligheid van zijn personeel niet kon garanderen. Maar in het algemeen zijn klanten niet agressiever geworden aan de kassa's van tankstations, zegt voorzitter Ewout Klok van branchevereniging BETA.

Volgens hem zijn klanten tankstations juist dankbaar omdat ze hebben gelobbyd voor een accijnsverlaging.

