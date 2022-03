Tsjetsjeense leider Kadirov claimt in Oekraïne te zijn

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov beweert dat hij in Oekraïne is.

In een video op Telegram zegt hij ten noordwesten van Kiev te zijn, bij het vliegveld Hostomel dat het toneel is geweest van hevige gevechten tussen Russische en Oekraïense soldaten.

Of zijn claim klopt, en of hij echt in Oekraïne is, kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Zondag had Kadirov al aangekondigd naar zijn troepen in Oekraïne te zullen reizen.

Tsjetsjenië helpt de Russische strijdkrachten bij hun oorlog in Oekraïne. Kadirov is de leider van die autonome Russische deelrepubliek en een trouwe bondgenoot van president Vladimir Poetin.



In de video op Telegram uit Kadirov dreigende taal aan het adres van de Oekraïense regering. Ook roept hij de Oekraïense strijdkrachten op zich over te geven. "Anders zal het met jullie gedaan zijn". En Kadirov waarschuwt: "Jullie hoeven niet naar ons te zoeken, want wij zullen jullie wel vinden."

De Tsjetsjeense leider laat in de video niet weten tot waar zijn troepen precies zijn opgetrokken. "Raad eens hoe dichtbij we zijn gekomen?" zegt hij slechts. "Misschien zijn we al in Kiev en wachten we alleen nog maar op de noodzakelijke bevelen."

