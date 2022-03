VS veroordelen raketaanval van Iran op Erbil in noorden van Irak

De Verenigde Staten hebben zondag de Iraanse raketaanval op de stad Erbil in het noorden van Irak met klem veroordeeld.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei dat de VS Irak steunen en Iran ter verantwoording zullen roepen.

Erbil werd in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door twaalf ballistische raketten, die volgens de Koerdische veiligheidstroepen in het noorden van Irak gericht werden afgevuurd op het Amerikaanse consulaat.

Volgens Amerikaanse bronnen hebben het consulaat en de Amerikaanse bases in de buurt daarvan echter geen schade opgelopen. Wel raakten meerdere andere gebouwen beschadigd.



Iran gaf later toe achter de raketaanval op Erbil te zitten. Volgens een verklaring van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iraanse staatsmedia richtte de aanval zich op Israëlische "strategische centra". Enkele dagen ervoor had Israël twee leden van de Revolutionaire Garde gedood in Syrië. Iran had toen al wraak aangekondigd.

De Iraakse premier Mustafa al-Kadhemi benadrukte zondag dat zijn land geen plek mag worden waar externe mogendheden "hun rekeningen vereffenen".

