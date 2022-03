OMT ziet geen meerwaarde in coronapaspoort en testen voor reizen

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) heeft het testen voor reizen en het digitale coronapaspoort nu geen meerwaarde in de bestrijding van corona.

In een advies aan het kabinet schrijven de experts dat de maatregelen maar beperkt worden nageleefd en daarom weinig effectief zijn. Als de regels wel worden opgevolgd, is er een "beperkt effect" voor reizigers.

Voor kwetsbare reizigers blijft het advies dan ook om een mondkapje te blijven dragen. Ook adviseert het OMT reizigers om op de dag van aankomst en vijf dagen daarna een zelftest te doen. Reizen zorgt volgens het OMT voor een verhoogd risico om ziek te worden.

De regels voor reizen tijdens corona verschillen per land. In de Europese Unie geldt het zogeheten dcc (digitaal corona certificaat). Met dit Europese coronapaspoort kan men tot 1 juli 2023 vrij reizen. Iemand kan een dcc krijgen als diegene volledig is gevaccineerd, onlangs is hersteld of een recente negatieve testuitslag heeft gekregen.

