Oxfam: oorlog in Oekraïne wakkert honger in Syrië aan

Zes op de tien Syriërs weten volgens hulporganisatie Oxfam niet of en hoe ze hun volgende maaltijd zullen krijgen.

De situatie zou bovendien verder kunnen verslechteren omdat Syrië sterk afhankelijk is van graanimporten uit Rusland, die door de oorlog met Oekraïne onder druk staan.

90 procent van de Syriërs kan zich alleen brood, rijst en af en toe groenten veroorloven, zegt de hulporganisatie op basis van gesprekken met 300 inwoners van het door burgeroorlog getroffen land.

Moutaz Adham, directeur voor Oxfam in Syrië, zegt: "Mensen staan aan de afgrond door de economie die is ingestort. Rond Damascus staan mensen uren in de rij om gesubsidieerd brood te halen bij bakkerijen van de staat. Jonge kinderen zijn in afval op zoek naar voedselresten.

Veel families gaan schulden aan om zich voedsel te kunnen veroorloven, halen kinderen van school zodat ze kunnen werken en jonge dochters worden vroeg uitgehuwelijkt, zodat er minder leden van het gezin gevoed hoeven te worden." Volgens Adham leeft 90 procent van de Syriërs onder de armoedegrens, ligt de werkloosheid op 60 procent en is het minimumloon in de publieke sector ongeveer 24 euro per maand.

De Syrische overheid zou volgens Adham al zijn begonnen met het rantsoeneren van graan, suiker, olie en rijst. Op maandag waarschuwde VN-topman Antonio Guterres voor een wereldwijde hongercrisis omdat veel arme landen graan uit Rusland importeren.

© ANP 2022