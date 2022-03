RIVM: corona-opleving lijkt voorbij, aantal positieve tests is stabiel

Ongeveer een maand geleden versoepelde het kabinet de coronamaatregelen.

Vlak voor carnaval ging de horeca open. Kort erna begon het aantal positieve tests te stijgen, zoals al werd verwacht.

Na twee weken lijkt die opleving voorbij. Het aantal bevestigde besmettingen stabiliseert zich. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel positieve tests in de afgelopen week zijn geregistreerd.

Vorige week meldde het instituut 439.775 nieuwe gevallen in zeven dagen tijd. Dat was bijna 80 procent meer dan de week ervoor. In de zes dagen na de laatste update zijn ruim 375.000 besmettingen aan het licht gekomen. Daarmee zou het weekcijfer kunnen uitkomen op 430.000 tot 450.000.



Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel mensen met corona onder de leden in de afgelopen week in een ziekenhuis zijn beland. Vorige week ging het om 1171 nieuwe opnames, waarvan 82 op de intensive cares.

In diezelfde periode registreerde het instituut 56 sterfgevallen door toedoen van het virus.

