Kabinet: alleen advies mondkapje in ov; thuiswerkadvies van tafel

Het is straks niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. De plicht wordt vanaf 23 maart omgezet in een advies, zo heeft het kabinet besloten.

In het vliegtuig blijft een mondkapje wel verplicht, omdat dit internationaal zo is afgesproken. Zorgminister Ernst Kuipers maakte dat bekend na afloop van het overleg met de meest betrokken ministers. Het was al de verwachting dat het kabinet vrijwel alle coronamaatregelen zou afschaffen per 23 maart. Volgens hem is het mogelijk om verder te versoepelen, omdat de druk op de zorg op dit moment meevalt. Ook al is het aantal besmettingen de afgelopen periode weer opgelopen, zoals het kabinet al verwachtte.

Volgens Kuipers is het nog wel verstandig om een mondkapje op te doen in bijvoorbeeld een volle trein. Ook stapt het kabinet af van het advies om gedeeltelijk thuis te werken. Voor werkenden gold tot nu het advies om de helft van de tijd thuis te werken en de andere helft op kantoor. Maar omdat thuiswerken ook positieve kanten heeft, roept het kabinet werkgevers op om hybride werken (deels thuis) blijvend te stimuleren onder werknemers en daar afspraken over te maken.

Advies OMT

Het kabinet gaat hiermee in tegen het advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat het mondkapje nog liever wel zou handhaven in het openbaar vervoer. Het OMT ziet nog wel meerwaarde in een verplichting omdat het aantal coronabesmettingen op dit moment nog hoog is. Ook had het OMT het thuiswerkadvies overeind willen houden. Maar volgens de minister hebben deze maatregelen geen impact meer op het totaal aantal besmettingen.



Het kabinet is volgens hem bij de besluiten uitgegaan van de hele epidemiologische situatie. "Verplichtingen halen we er zo veel mogelijk af. Ik lijk wel een schoolmeester, maar ik blijf herhalen dat al die maatregelen nog wel heel verstandig zijn. Daarmee voorkom je ook dat weer allerlei rigoureuze maatregelen nodig zijn", aldus Kuipers.

Ook het testen voor toegang wordt geschrapt. Deze maatregel gold nu alleen nog voor alle bezoekers van grote evenementen. Maar ook zij hoeven zich straks niet meer vooraf te laten testen om binnen te komen.



Zelftesten

Scholieren en docenten hoeven bovendien niet meer twee zelftesten per week te doen, ook als zij geen klachten hadden. Deze maatregel was vrijwillig.

Reizigers buiten de Schengen-zone moeten gevaccineerd zijn, een herstelbewijs hebben of een test hebben gedaan om Nederland binnen te komen.

Het aantal coronabesmettingen en de opkomst van eventuele nieuwe varianten worden nauwlettend in de gaten gehouden, benadrukte Kuipers. Zo nodig worden opnieuw coronamaatregelen ingevoerd.

