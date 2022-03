Rusland legt Biden en Amerikaanse ministers sancties op

Rusland legt als reactie op Amerikaanse sancties inreisverboden op aan de Amerikaanse president Joe Biden, meerdere ministers en andere hoge functionarissen in de VS.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag een "zwarte lijst" met daarop de namen van dertien Amerikanen gepubliceerd die niet langer welkom zijn in het land.

Later is ook de Canadese premier Justin Trudeau toegevoegd. De Russische maatregelen gelden voor onder anderen buitenlandminister Antony Blinken en defensieminister Lloyd Austin, CIA-baas William Burns en nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan.

Ook de namen van Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki en voormalig minister van Buitenlandse Zaken en oud-presidentskandidaat Hillary Clinton staan op de lijst.



De strafmaatregelen zijn "een gevolg van het extreem anti-Russische beleid van de huidige Amerikaanse regering", meldt het ministerie in Moskou. De sancties staan contacten op hoog niveau niet in de weg als die nodig zijn, aldus het departement.

De VS hebben de afgelopen weken Rusland de nodige sancties opgelegd na de inval in Oekraïne. Zo is er een importverbod op Russisch gas, wodka, diamanten en visproducten als kaviaar en hebben de Verenigde Staten de status van "permanente normale handelsbetrekkingen" voor het land ingetrokken. Ook zijn maatregelen genomen tegen talrijke Russische oligarchen voor hun voortdurende steun aan president Vladimir Poetin.

© ANP 2022