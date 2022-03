2 Polisario-leden omgekomen bij Marokkaanse luchtaanval

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) hebben opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op posities van militieleden van het Polisario-Front.

Dat melden ingewijden aan nieuwsdienst Yabiladi. De militaire luchtaanval vond plaats nabij Oum Driga, het gebied wordt door de separatisten beschouwd als 'bevrijd gebied'.

De luchtaanval komt nog geen dan na een eerdere FAR-aanval op doelen van Polisario in Agounite. Polisario-gezinde nieuwsdiensten melden dat bij de luchtaanvallen burgerdoelen zouden zijn geraakt maar noemt geen slachtoffers. Naar verluidt zou een school, enkele waterputten evenals een leeg militair logistiek centrum zijn geraakt.

Sinds het begin van het jaar heeft FAR de luchtaanvallen geconcentreerd op verlate gebieden die door de Polisario als "bevrijd" werden aangeschreven. In januari werden gewapende drones ingezet, een dag nadat Marokkaanse straaljagers luchtaanvallen uitvoerden in Tifariti, Bir Lahlou en M'Hiriz. Eind februari was het ook al raak in Agounit.



Sinds de Polisario in november 2020 het einde van het staakt-het-vuren aankondigde heeft de afscheidingsbeweging de 'bevrijde regio’s' verlaten. Zo'n 4.800 mensen zouden volgens de Saharaanse pers het gebied hebben verlaten voor de kampen in het Algerijnse Tindouf. "Ze hebben geen huizen en leven dankzij de weinige hulp die ze krijgen van de Sahrawi-autoriteiten en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties", aldus de Polisario-gezinde pers.

Door de leeggelopen regio's was het Front genoodzaakt de 46e verjaardag van de zelfproclamatie van de Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR) te herdenken in de Tindouf-kampen in plaats van in Tifariti of Bir Lahlou.

