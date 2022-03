Marokko: handelsvolume met Rusland gestegen met 42% in 2021

Het handelsvolume tussen Rusland en Marokko is eind 2021 met 42 procent gestegen tot 15,6 miljard DH (€ 1,4 miljard).

Dat meldt de handelsvertegenwoordiger van de Russische Federatie in Marokko, Artem Tsinamdzgvrishvili, woensdag.

Marokko blijft de belangrijkste handelspartner van Rusland in Afrika, zei Tsinamdzgvrishvili tegen het Russische persbureau TASS.

De import uit Rusland steeg in 2021 met 60 procent en ook de export naar Rusland steeg aan het eind van het jaar met 11 procent. De Marokkaanse balans van de handel tussen de twee landen vertoont een tekort van $ 778,4 miljoen.



De toegenomen import komt vooral door de invoer van grondstoffen -voornamelijk (petro)chemicaliën-, metalen en hightechproducten. De import van bedrijfsvoertuigen uit Rusland is verzesvoudigd en de invoer van voedingsmiddelen, evenals pulp en papier is verdrievoudigd. In 2021 werd voor het eerst Russisch rundvlees en honing geleverd aan Marokko, zegt Tsinamdzgvrishvili.

Door de toegenomen vraag naar vlakglas in Marokko werd in 2021 gestart met de aanvoer vanuit Rusland. De grote vraag werd veroorzaakt door leveringsproblemen vanuit China als gevolg van de coronapandemie.



Nieuwe Russische producten in Marokko

Naast vlakglas, honing en vlees deden in 2021 ook andere Russische producten hun intrede in Marokko; petroleumgassen en gasvormige koolwaterstoffen, verbrandingsmotoren, cosmetica en toiletartikelen, apparatuur voor de bereiding van tabak en huishoudelijke apparaten.

Tsinamdzgvrishvili verwacht voor het lopende jaar een toename van het aantal Russische kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) op de Marokkaanse markt.

