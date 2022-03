Israël benoemt Dorit Avidani tot 'consul' in Marokko

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de benoeming aangekondigd van Dorit Avidani als de 'consul' van het land in Marokko.

Eyal David, Israëls plaatsvervangend hoofd van de diplomatieke missie in Marokko, feliciteerde Avidani in een Tweet en merkte op dat de nieuw benoemde consul 30 jaar ervaring heeft bij het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Ze zal het heel goed doen in haar functie! Een uitstekende aanvulling op ons team in Rabat.", schreef David. De Marokkaanse regering heeft de Israëlische benoeming nog niet bevestigd. Het lijkt er op dat de Israëliër vooruit lopen op de zaken want er is nog geen sprake van een officieel Israëlische ambassade of consulaat in Marokko.

In oktober vorig jaar kondigde David Govrin, de zaakgelastigde van Israël in Rabat, aan dat hij was aangesteld als 'ambassadeur' in Marokko. Hoewel Govrin sindsdien de hoogste vertegenwoordiger van Israël in Marokko is, heeft de Marokkaanse regering nog steeds geen officieel commentaar gegeven op of zijn benoeming tot Israëls 'permanente ambassadeur' in Rabat erkend.



De officiële goedkeuring van de benoeming van een ambassadeur vereist de formele goedkeuring van het ontvangende land, waarna de nieuw benoemde ambassadeur zijn of haar geloofsbrieven moet overleggen aan het staatshoofd of de buitenlandminister van het ontvangende land. Govrin maakte echter geen deel uit van de delegatie van buitenlandse ambassadeurs die recentelijk in het koninklijk paleis werden ontvangen om hun diplomatieke geloofsbrieven aan koning Mohammed VI te overhandigen.

Marokko en Israël herstelden de diplomatieke banden in december 2020 en de twee landen hebben sindsdien hun samenwerking geïntensiveerd en de gezamenlijke wens uitgesproken om de betrekkingen op verschillende gebieden, met name technologie, handel en toerisme, te versterken.



Tijdens een bezoek aan Marokko vorige maand zei de Israëlische minister van Economie, Orna Barbivai, dat haar land ernaar streeft het volume van de bilaterale handel met Marokko te verhogen tot minstens $ 500 miljoen.

De handel tussen Marokko en Israël omvat momenteel jaarlijks ruim $ 130 miljoen maar de twee landen hebben momenteel "veel kansen om het handelsniveau te verhogen", zei Barbivai.

